[아시아경제 유병돈 기자] LG디스플레이는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 5230억원으로 지난해 동기(영업손실 3619억원)와 비교해 흑자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

매출은 6조8828억원으로 작년 동기 대비 46% 증가했다. 순이익은 2658억원으로 흑자로 돌아섰다.

