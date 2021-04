[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주특별자치도 의용소방대연합회는 28일 서부소방서 의용소방대연합회와 함께 한림민속오일시장 일대에서 코로나19 대응 방역지원 안전 활동을 전개했다고 밝혔다.

이날 활동은 20여 명의 의용소방대장단이 참석한 가운데 도민과 관광객 다수가 이용하는 한림민속오일시장 공공화장실 방역소독과 비상소화장치 등 소방시설에 대한 안전점검을 병행, 실시했다.

제주도 의용소방대연합회는 지난해 3월부터 1년이 넘는 기간 동안 제주 전역에 있는 공중화장실, 정류장 등 공공시설 및 취약장소에 방역소독 안전지원 활동을 펼치고 있다.

