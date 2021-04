노란우산-홈앤쇼핑, '가정의 달 기획전'…"할인 혜택+판로지원"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 다음달 3일부터 27일까지 '가정의 달 꿀템 기획전'을 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 기획전은 홈앤쇼핑 애플리케이션을 통해 확인할 수 있다. 노란우산에 가입한 소기업·소상공인 중 홈앤쇼핑에 입점한 70여개 업체, 1000개 이상의 상품으로 진행된다.

기획전은 기존 텐텐(10% 할인+10% 적립)에 최대 10% 추가 할인된 혜택을 받을 수 있도록 했다. 상품 구입 시 추첨을 통해 커피쿠폰 지급 이벤트도 진행된다.

1주차는 '가정의 달 선물' 2주차는 '알뜰살뜰 슈퍼마트전, 마지막 3주차는 '숨어있는 인기상품'을 테마로 진행된다.

노란우산은 지난해 11월 홈앤쇼핑과 제휴를 통해 노란우산 고객들에 저렴한 구매 혜택과 모바일 판로지원에 힘쓰고 있다. 노란우산 고객이 홈앤쇼핑 모바일 입점 시에는 보증보험 2년간 면제, 전용매장(도미쏠#) 입점 등의 혜택을 받을 수 있다.

한편 중기중앙회가 운영하는 노란우산은 2007년 출범 후 현재 재적가입자 145만명을 보유하고 있다. 가입 고객에게 무료로 ▲법률·세무·노무 등 경영자문 ▲재기지원·역량강화 교육 ▲휴양시설 할인 ▲복지몰 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.

