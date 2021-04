[아시아경제 이민지 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 28,050 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 267,080 전일가 27,900 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 HDC현대산업개발, 818억 규모 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일HDC현대산업개발, 김동수 전 공정거래위원장 사외이사 선임 close 은 1115억원 규모로 성남산단재생 복합지식산업센터 리츠사업 공사를 수주했다고 22일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 3%에 달한다.

