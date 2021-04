포드, 북미공장 폐쇄 2주간 연장..."차량용 반도체 부족"

반도체 부족 장기화에 궁여지책

1분기 실적 악화 및 피해규모 확대 우려

[아시아경제 이현우 기자] 미국의 대표적인 완성차 제조업체인 포드가 반도체 부품부족 심화로 북미지역 일부 공장의 폐쇄를 연장한다고 밝혔다. 차량용 반도체 부족 사태가 이어지면서 어쩔 수 없이 조업중단 기간을 늘린 것으로 풀이된다. 포드사를 비롯한 주요 완성차 업계의 피해규모도 점점 커질 수 있다는 우려가 나오고 있다.

21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 포드사는 이날 차량용 반도체 부품 부족이 심화돼 북미 공장 5곳의 가동중단을 연장할 계획이라고 밝혔다. 포드사에 따르면 시카고, 디트로이트, 캔자스 소재 공장 폐쇄를 2주 연장해 5월14일까지 지속한다고 밝혔다. 캐나다 온타리오 소재 스포츠유틸리티차량(SUV) 생산라인도 5월초까지 1주간 더 가동이 중단된다. 포드의 인기차종인 F-150 감산도 지속될 것으로 WSJ는 보도했다.

앞서 디트로이트 소재 포드 본사 인근 트럭생산 공장은 2주간의 가동중단을 끝내고 지난 19일 재개됐다. 하지만 캔자스시티의 다른 트럭생산 공장은 지난주 가동을 중단했고 다음달 10일까지 문을 닫기로 했다. 올초 이후 전세계 반도체 품귀현상으로 글로벌 자동차업체들은 수시로 공장 가동을 중단하고 생산 일정을 조정하고 있다. 대형 SUV처럼 가장 잘 팔리고 수익을 많이 내는 핵심 차량에 사용할 칩 부품마저 동이 날 경우를 대비해서다.

지난 2월 포드는 칩부족으로 인한 공장 운영에 차질이 빚어지며 올해 영업이익이 10억~25억달러 줄어들 수 있다고 전망했다. 포드는 다음주 1분기 실적을 보고하고 칩부품 부족과 관련한 정보를 업데이트할 예정이다. 실적 악화와 피해규모 확대가 우려되는 것으로 알려졌다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr