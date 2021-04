"스마트미러·서빙로봇…" 소상공인에 스마트기술 보급할 협·단체 모집

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부는 스마트상점 기술보급 사업을 추진할 소상공인 협·단체를 23일부터 다음달 28일까지 모집한다.

중기부는 지난해부터 스마트 시범상가를 지정해 상가 내 소상공인 점포에 가상현실(VR), 증강현실(AR), 사물인터넷(IoT) 등 4차 산업혁명 기술을 적용한 스마트기술 보급을 지원하고 있다. 스마트기술은 고객이 가상으로 스타일링, 피팅 등을 체험하는 '스마트 미러', 테이블로 음식을 운반하는 '서빙로봇' 등을 예로 들 수 있다.

그동안 스마트상점 시범상가를 지정해 개별 점포별로 스마트기술 도입을 지원해 왔다. 다만 이러한 과정에서 일부 소상공인들이 업종 특성에 맞는 기술을 선택하는데 정부가 지원을 해줬으면 좋겠다는 의견들이 있었다.

이에 업종별 협·단체를 선정해 스마트상점 모델을 개발하고 회원 소상공인 점포를 대상으로 활용가능성이 높은 스마트기술을 도입할 수 있도록 별도 트랙을 마련해 지원할 계획이다.

중기부는 총 5개 내외의 협·단체를 선정한다. 최종 선정된 협·단체는 회원사인 소상공인 점포에 수요 조사와 기술 보급 등에 참여하게 된다.

신재경 중기부 스마트소상공인육성과장은 "이번 업종별 스마트상점 지원 공고를 통해 각 업종별 활용가능성이 높은 기술들이 보급될 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 정부는 민간단체가 상호 협력해 소상공인의 스마트화를 이끌어 낼 것"이라고 말했다.

자세한 공고 내용은 중기부와 소상공인시장진흥공단 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

