저축은행중앙회, 업계 대표들과 'ESG 경영' 선포식 개최

[아시아경제 송승섭 기자]저축은행중앙회는 22일 ‘저축은행 ESG(환경·사회·지배구조) 경영선포식’을 개최했다.

서울 중구 세종호텔에서 열린 선포식에는 박재식 중앙회장과 신진영 한국기업지배구조원장, 업계 대표들이 참석했다.

이날 박 회장과 대표들은 ESG 경영을 통한 지속성장·신뢰받는 금융기관으로의 발돋움을 선포하고 5개 실천과제를 발표했다. 과제에는 온실가스 감축, 취약계층 금융지원, 소비자 보호 등과 관련된 내용이 담겼다.

박 회장은 “기업경영에 있어 전통적 경영방식으로는 지속성장과 리스크 대응에 한계가 있다는 인식이 퍼지고 있다”며 “이번 행사도 저축은행이 ESG라는 새로운 패러다임에 공감대를 형성하고 실천의지를 다지기 위해 마련한 것”이라고 강조했다.

