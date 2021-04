한화정밀기계, 중국 최대 전자부품 전시회서 첨단 솔루션 선봬

[아시아경제 김흥순 기자] 한화정밀기계는 중국 상하이 전시 센터에서 열리는 전자부품-생산설비 전시회 '넵콘 차이나'에 참가해 첨단 설루션을 선보였다고 22일 밝혔다.

한화정밀기계는 21~23일 열리는 전시회에서 스마트 SMT(표면실장기술) 기능이 적용된 고속 칩마운터 'HM520'과 'HM510'으로 구성한 고속기 생산 솔루션, 스마트팩토리 라인을 강조한 '온택트(온라인+언택트)' 솔루션을 소개하고 있다.

스마트팩토리 존에서는 인공지능(AI) 기술을 접목해 공장 생산 현황을 실시간으로 확인하고 원격으로 제어해주는 T-PNP 솔루션과 장비간 통신 연동인 'M2M' 솔루션 등을 전시했다.

한화정밀기계는 최근 글로벌 디스플레이 시장에서 화두인 '미니 LED 칩' 실장에 최적화된 칩마운터 'HM520h'를 출시해 시장을 선점해 나가고 있다.

한편 한화정밀기계는 한화에어로스페이스의 자회사로 한화그룹 안에서 전자와 기계분야 제조장비 부문을 총괄하고 있다.

