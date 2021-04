기진회, 기계·로봇·항공산업 발전유공 포상 접수

산업훈·포장, 대통령표창, 국무총리표창 등 5월 7일까지 접수

[아시아경제 김철현 기자] 한국기계산업진흥회(회장 손동연, 이하 기진회)는 '2021년도 기계·로봇·항공산업 발전유공(자본재산업분야) 포상' 신청을 접수한다고 14일 밝혔다.

'기계·로봇·항공산업 발전유공 포상'은 자본재산업의 기술개발 및 사업화에 기여한 유공자와 유공기업의 자긍심을 고취하고 신시장개척, 일자리 창출 등을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 1984년부터 시행해왔으며 올해는 내달 7일까지 접수한다.

올해 포상신청은 한국기계산업진흥회 홈페이지에서 접수 가능하며, 기타 자세한 사항 및 신청양식도 홈페이지 공지사항을 통해 확인 가능하다.

한편 자본재산업의 핵심인 기계산업은 지난해 코로나19로 인한 세계 경기 둔화와 수요산업 부진 등 어려운 여건 속에서도 일반기계 수출 479억3000만 달러를 달성했으며 자본재산업 유공자와 유공기업을 발굴, 산업훈장·산업포장 등 51점을 시상한 바 있다.

