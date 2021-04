여성가족부 아이돌봄서비스 결제 편의를 위한 간편결제서비스 업무 협약

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 여성가족부와 '여성가족부 아이돌봄서비스 결제 편의를 위한 간편결제서비스(돌봄페이)' 업무 협약을 체결한다고 14일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 KB국민은행은 ▲여성가족부 아이돌봄서비스 이용자의 편의를 위한 간편결제서비스 개발 ▲아이돌봄 지원사업 유관기관과의 대외시스템 연계 ▲사용자와 돌보미간의 실시간 의사소통을 지원하는 채팅기능 개발 등 특화된 금융서비스를 지원하며 다양한 분야에서 여성가족부와 공동 협력 관계를 강화해 나갈 예정이다.

허인 KB국민은행장은 “아이돌봄서비스를 이용하는 모든 이용자가 만족할 수 있는 최상의 간편결제서비스 시스템을 여성가족부에 제공하겠다”고 밝혔다.

