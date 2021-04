'TIGER 미국나스닥100 ETF' 순자산 7000억원 돌파

[아시아경제 황준호 기자] 미래에셋자산운용의 TIGER 미국나스닥100 TIGER 미국나스닥100 133690 | 코스피 증권정보 현재가 70,335 전일대비 660 등락률 +0.95% 거래량 40,800 전일가 69,675 2021.04.14 09:29 장중(20분지연) 관련기사 올해 ETF 시총 전년比 29%↑ close ETF가 지난 6일 종가 기준으로 순자산 7000억원을 넘어섰다. 국내 상장된 북미 주식형 ETF 중 최대 규모다. 미래에셋자산운용 측은 14일 올해 1월 초 순자산 6000억원을 돌파한 지 석달 만이라고 밝혔다.

ETF는 IT, 소비재, 헬스케어를 중심으로 한 미국 나스닥 상장 주식에 투자한다. 지난 12일 기준 해당 ETF는 1년 56.77%, 3년 121.78%, 5년 207.91% 수익률을 기록하고 있다. 해외주식형 ETF는 순자산 규모가 클수록 기타 비용이 낮아 투자자에게 유리하다.

ETF는 NASDAQ 100 Index를 추종한다. NASDAQ 100 Index는 S&P500지수, 다우존스 산업평균지수와 함께 미국시장을 대표하는 3대 지수다. 지수는 미국 나스닥증권시장에 상장된 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등 업종 대표주 100종목으로 구성된다. 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라 등 첨단기술 관련 종목부터 벤처기업까지 글로벌 신성장 산업을 대표하는 기업으로 이뤄져, 미국 성장성에 집중할 수 있는 지수로 꼽힌다. 금융회사는 편입하지 않으며, 시가총액 가중평균 방식으로 매 분기 리밸런싱을 진행한다. TIGER 미국나스닥100 ETF는 완전복제 전략을 통해 기초지수 변동률과 유사하도록 운용하며, 별도 환헤지는 실시하지 않는다.

ETF는 장기적 투자 관점에서 연금상품으로 활용 가능하다. 해외주식 ETF는 일반계좌에서 매매할 경우 매매차익 및 분배금에 대해 15.4% 배당소득세로 과세된다. 하지만 연금계좌에서 거래할 경우에는 매매차익과 분배금에 대한 과세가 이연돼 연금수령 시 3.3%~5.5% 연금소득세로 저율 분리과세 적용 받는다. 또한 ETF 특성 상 0.23% 거래세도 면제돼, 연금계좌에서 ETF를 매매하면 다방면에서 절세 효과를 누릴 수 있다.

권오성 미래에셋자산운용 ETF마케팅부문 부문장은 "개별 종목 집중투자보다는 ETF 투자로 장기투자·분산투자하는 것이 바람직하다"며 "미래에셋은 저렴한 비용으로 연금에서 활용 가능한 대표지수 상품을 지속적으로 제공하겠다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr