LGU+ 온라인몰서 자급제폰 개통 원스톱 서비스

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 자사 공식 온라인몰인 유샵을 통해 국내 최초로 자급제 단말기 개통 원스톱 서비스를 제공한다고 11일 밝혔다.

LG유플러스는 최근 자급제폰 수요가 증가함에 따라 삼성전자 공식 온라인 파트너사인 '소마젠시'와 제휴해 유샵에서 자급제폰을 판매하기로 했다. 이에 따라 자급제폰 이용을 원하는 고객은 유샵에서 자급제폰을 구매하고 요금제 가입, 유심 개통까지 한 번에 할 수 있다.

유샵 자급제폰 개통 서비스의 가장 큰 특징은 ▲단말기 최대 12% 상시 할인 (단말기 최대 7% 및 최대 5% 할인쿠폰 포함) ▲기존 요금제 대비 최대 32% 저렴한 무약정 다이렉트 요금제 ▲다이렉트 요금제 가입 시 ‘유샵 전용 제휴팩’ 등 실질적 혜택 ▲편리한 유심 셀프개통 등이다.

LG유플러스는 "기존에는 자급제폰을 저렴하게 구매하기 위해 유통채널별 할인가를 일일이 비교하고 통신 가입절차와 요금제를 직접 알아봐야 했다"며 "이런 불편을 해소하고자 서비스를 오픈하게 됐다"고 설명했다.

고객은 유샵에서 갤럭시 S21 시리즈, 노트20 시리즈, Z폴드2, Z플립5G, S20 FE, A51, A31, A12 등 삼성전자 자급제 단말을 최대 12% 할인 가격에 구매할 수 있다. 10만원 상당의 제조사 사은품도 함께 제공된다.

또한 단말기 구매 후 LG유플러스 이동통신서비스 가입을 원하는 경우 '셀프 개통'도 가능하다. 유심 개통을 마치고 배달된 유심을 단말기에 직접 넣으면 된다.

요금제 제한도 없다. LG유플러스가 제공하는 모든 요금제에 가입할 수 있다. 특히 무약정 자급제폰에 특화된 온라인 전용 다이렉트 요금제에 가입하면 기존 요금제 대비 최대 32% 저렴하고, 24개월간 매월 제휴사에서 사용할 수 있는 할인쿠폰을 주는 '유샵 전용 제휴팩' 혜택도 받을 수 있다.

김남수 LG유플러스 디지털사업담당은 "자급제폰 개통 서비스 오픈은 MZ세대 '찐팬' 고객 확보 전략의 일환"이라며 "향후 오프라인 매장에도 O2O(Online to Offline) 방식으로 자급제폰을 제공하는 서비스도 검토할 것"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr