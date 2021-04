"딸 교통사고 나서 AB형 피 모자라…도와달라" 아버지 호소에 107명 헌혈했다

피해자 아버지 "피가 많이 모자란 상황" 호소

"감당할 수 없을 만큼 도움 받아…정말 감사"

[아시아경제 김봉주 기자] 제주대 사거리 4충 추돌사고로 중태에 빠진 피해자를 살리기 위해 수많은 도민들이 헌혈에 나섰다. 피해자 아버지는 도움의 손길을 건넨 이들에게 감사 인사를 전했다.

9일 대한적십자사 제주혈액원에 따르면 전날 사고 피해자 김모(21)씨를 위해 107명이 지정 헌혈을 해 4만2천800㎖의 혈액이 모였다.

김씨 아버지는 지난 8일 오후 SNS에 글을 올려 "딸이 사고로 피를 많이 흘리고, 긴급히 수술을 진행하면서 피가 많이 모자란 상황"이라며 AB형(RH+) 지정 헌혈을 호소했다.

버스 앞 좌석에 탑승하고 있던 김씨는 사고를 당해 심정지 상태로 병원에 이송됐고, 심폐소생술로 맥박을 되찾았지만 여전히 위독한 상태다.

김씨 아버지는 친구들의 도움을 받기 위해 글을 올렸지만, 글은 예상치 못하게 퍼지면서 큰 도움을 받게 됐다.

피해자의 소식을 접한 도민은 전날 잇따라 제주혈액원과 헌혈의 집을 찾았다.

오후 한때는 베드가 부족해 대기자가 발생하기도 했으며, 밀려드는 방문객으로 혈액원과 헌혈의 집 운영 시간이 30분에서 1시간 늘어난 것으로 알려졌다.

제주혈액원 관계자는 "평일 평균 70∼80건의 헌혈이 이뤄지지만, 어제는 그보다 두 배 많은 152명이 헌혈해 주셨다"면서 "김씨 아버지의 헌혈을 부탁하는 글이 오후에 올라왔음에도 많은 분이 헌혈에 동참해 주셨다"라고 전했다.

그는 "특히 AB형 혈액형은 우리나라 인구의 10% 수준으로 매우 적은데, 반나절 만에 평소보다 10배 이상 많은 AB형 혈액이 모였다"라고 말했다.

김씨의 아버지는 SNS에 게시물을 올려 "감당할 수 없을 정도의 도움을 받아버렸다"라면서 "이 은혜를 앞으로 어떻게 갚아야 할지 걱정이 앞설 정도"라고 적었다.

그는 "정말 고맙다. 현재 딸은 수술을 무사히 끝내고 경과를 기다리고 있다"면서 "당분간 쓸 혈액은 모였다. 앞으로 1주일이 고비이기는 하지만 이렇게 많은 분이 함께 걱정해주셔서 아마 금방 일어날 것 같다"라며 감사를 표했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr