[아시아경제 이선애 기자] 이마트가 3월 총 매출액은 전년 동기 대비 9.5%증가, 1조2851억원이라고 9일 공시했다. 1~3월 총 매출액은 전년 동기 대비 10.8% 늘어난 4조1970억원이다.

