[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 레드벨벳의 조이가 여신미 가득한 일상샷으로 근황을 알렸다.

최근 조이는 자신의 인스타그램에 사진들을 게시했다. 사진 속 조이는 커팅이 독특한 화이트 셔츠와 하의실종 패션으로 우아하면서도 도발적인 매력을 강조했다.

이를 본 팬들은 "레전드" "머리부터 발끝까지 다 예뻐" 등의 반응을 보였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr