지난 8일 경기도 용인시 석포숲에서 열린 ‘시민참여형 탄소중립의 숲 1호 조성 협약식’에 참석한 진재승 유한킴벌리 사장과 최병암 산림청장, 허상만 생명의 숲 이사장 등 참석자들이 식수를 하고 있다./사진=유한킴벌리 제공

