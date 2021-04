카카오, 업계 최초 환경경영시스템 국제표준 획득

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오가 업계 최초로 환경경영시스템 국제표준 'ISO 14001' 인증을 취득하며 친환경 경영 강화에 나선다.

카카오는 9일 경기도 성남시 카카오 판교오피스에서 한국경영인증원(KMR)으로부터 환경경영시스템 국제표준 ISO 14001 인증서를 받았다.

ISO 14001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 인증 중 하나로 기업이 환경경영을 기업경영의 중요한 기준으로 삼고 이를 체계적으로 관리하고 개선하는지 평가해 인증하는 국제규격이다. 국내 '포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업' 중 ISO 14001을 취득한 것은 카카오가 처음이다.

카카오는 업무 체계와 운영에서 관련 법규에 따라 환경 개선을 위한 구체적인 목표를 수립하고 계획을 체계적으로 추진하고 있는 점을 인정 받았다.

카카오는 현재 지속 가능한 환경 경영 체계 구축을 위해 내부에 환경TF팀을 구성해 다양한 목표를 구체화하고 있다. ISO 14001인증을 시작으로 환경과 관련된 다양한 국제 표준을 획득하기 위해 준비하고 있으며 친환경 비즈니스를 통한 저탄소 경제 전환에 기여하기 위해 2023년 준공을 목표로 친환경 데이터센터를 건립 중이다. 이밖에 산업, 학계, 기관과 협력할 수 있는 자문단 구성을 계획하고 있다.

김유진 카카오 부사장은 "탄소중립 실현, 에너지 재사용 등에 동참할 뿐만 아니라 더 나은 세상을 만들기 위한 카카오만의 지속 가능한 환경 경영 체계를 구축하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

