김정문알로에, '알로에 베라' 묘목 증정 이벤트 실시

[아시아경제 이승진 기자] 정문알로에가 식목일이 있는 4월을 맞아 알로에 묘목 증정 이벤트를 실시한다.

김정문알로에는 지난 1986년부터 약 30년간 고객들에게 알로에 묘목을 증정하는 캠페인을 전개해왔다. 이는 알로에의 유익한 가치를 전파하고, 양질의 국산 알로에를 널리 보급해 소비자들이 알로에를 더욱 친숙하게 이용할 수 있도록 하는 취지에서 진행됐다.

이번 이벤트는 코로나19 상황을 감안해 김정문알로에 공식 큐어몰에서 진행된다. 특정 상품 구매 시 자사 제주 농장에서 재배한 ‘알로에 베라’ 묘목 한 그루를 증정한다. 행사 품목은 ▲환절기 추천 기초 3종 세트 ▲큐어 베스트 3종 세트 ▲젤리 라인 2종 세트 등으로, 최대 70% 할인가에 만나볼 수 있다.

환절기 추천 기초 3종 세트는 ‘큐어 하이드라 수딩 토너·에멀전’, ‘큐어 인텐시브 알로에 배리어 릴리프 크림’ 등 피부가 민감해지는 환절기에 사용하기 적합한 제품들로 구성됐다. 큐어 베스트 3종 세트에는 ‘큐어 하이드라 수딩 토너’, ‘큐어 인텐시브 2X 크림’, ‘큐어 알로에 슬라이스 젤리마스크’ 등이 포함돼 있다. 젤리 라인 2종 세트는 ‘큐어 알로에 리프레쉬 젤리 세럼’, ‘큐어 알로에 하이드로 젤리 크림’ 등 피부에 수분과 탄력을 부여하는 제품들로 구성됐다.

김정문알로에는 일조량이 풍부하고 물 빠짐이 좋은 제주에 알로에 농장을 설립하고, 모든 공정을 제주 내 생산 시설에서 진행하고 있다. 3년생 알로에를 수확 후 6시간 이내에 제품화하는 원스톱 시스템을 통해 신선도를 유지하고, 저분자 추출 특허기술인 ‘유테크(U-Tech)’ 공법을 적용해 유효성분을 극대화하는 것이 특징이다. 전 세계 약 450여 종의 알로에를 보유한 제주 농장은 세계 최대 규모의 알로에 식물원으로 알려져 있으며, 현재 방문객들에게 무료로 개방하고 있다.

이번 알로에 묘목 증정 이벤트는 재고 소진 시 종료되며, 재배 방법 등 자세한 사항은 공식 큐어몰 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

김정문알로에 관계자는 "김정문알로에는 원료 산지를 국내에 두고 있기 때문에 오랜 시간 고객들에게 알로에를 직접 심고 가꿀 기회를 제공할 수 있었다”며 “앞으로도 많은 소비자들이 알로에의 차별화된 효능과 가치를 경험할 수 있도록 다양한 활동을 펼칠 계획”이라고 말했다.

