경동고, 신입생 전원에게 입학장려금 10만원 지급

[아시아경제 한진주 기자] 서울 성북구 소재 경동고등학교가 9일 신입생 전원에게 입학 장려금 10만원을 지급한다.

경동고등학교는 2020년 전교생에게 학습 장려 장학금을 지급한 데 이어 올해도 신입생들이 학업에 전념하고 학교생활에 적응할 수 있도록 지원하기로 했다.

입학 장려금 지급대상은 경동고등학교 신입생 173명 전원이며, 경동발전장학재단의 학교발전기금 기탁을 통해 총 1730만원을 지급한다.

학교 측은 학생의 CMS 계좌로 우선 입학 장려금을 지급하며, 계좌가 등록되지 않은 학생의 경우 계좌를 파악해 일주일 이내에 모든 신입생에게 입학 장려금을 지급할 계획이다.

경동고등학교 관계자는 "2021학년도 신입생 전원에게 입학 장려금을 지급함으로써 신입생들이 경동고등학교 학생으로서 학교를 사랑하는 마음을 가지고 새로운 고등학교 생활에 적응하는 데 필요한 각종 교재 및 학용품 등 구매 부담 해소에 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.

