현대차-수출입은행, 미래 모빌리티 산업금융 협력 MOU

현대차, 수출입은행서 3조원 지원…사업역량 확보 및 중소중견 협력사 육성

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 한국수출입은행과 서울 영등포구 수출입은행 본사에서 '미래 모빌리티 산업의 글로벌화를 위한 산업금융 협력 프로그램 업무협약(MOU)'을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 2,500 등락률 +1.15% 거래량 587,388 전일가 218,000 2021.04.01 14:27 장중(20분지연) 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시EV6도 흥행성공…연이은 대박에도 못 웃는 현대차 close 의 미래 모빌리티 사업 역량 강화와 해외시장 선점을 위해 체결됐다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 2,500 등락률 +1.15% 거래량 587,388 전일가 218,000 2021.04.01 14:27 장중(20분지연) 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시EV6도 흥행성공…연이은 대박에도 못 웃는 현대차 close 는 이를 계기로 오는 2023년까지 수출입은행으로부터 미래 모빌리티 사업부문에 3조원 규모의 금융을 지원받게 된다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 2,500 등락률 +1.15% 거래량 587,388 전일가 218,000 2021.04.01 14:27 장중(20분지연) 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시EV6도 흥행성공…연이은 대박에도 못 웃는 현대차 close 는 이 금융을 미래 모빌리티 원천기술 확보를 위한 연구개발, 국내외 시설투자, 인수합병(M&A) 등에 활용하며, 미래 모빌리티 산업의 생태계 조성을 위해 중소·중견 협력사 육성에도 투입할 예정이다.

방문규 수출입은행장은 "수은의 금융지원 협력 프로그램으로 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 2,500 등락률 +1.15% 거래량 587,388 전일가 218,000 2021.04.01 14:27 장중(20분지연) 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시EV6도 흥행성공…연이은 대박에도 못 웃는 현대차 close 가 미래 모빌리티 시장을 제패하는 데 일익을 담당할 것"이라고 했고, 장재훈 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 2,500 등락률 +1.15% 거래량 587,388 전일가 218,000 2021.04.01 14:27 장중(20분지연) 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시EV6도 흥행성공…연이은 대박에도 못 웃는 현대차 close 사장은 "이번 협약은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 2,500 등락률 +1.15% 거래량 587,388 전일가 218,000 2021.04.01 14:27 장중(20분지연) 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시EV6도 흥행성공…연이은 대박에도 못 웃는 현대차 close 의 스마트 모빌리티 솔루션 기업으로의 성공적 전환을 가속화 할 수 있는 발판이 될 것"이라고 전했다.

한편 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 2,500 등락률 +1.15% 거래량 587,388 전일가 218,000 2021.04.01 14:27 장중(20분지연) 관련기사 3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시EV6도 흥행성공…연이은 대박에도 못 웃는 현대차 close 는 지난해 12월 'CEO 인베스터 데이'를 개최, 오는 2025년까지 미래 사업 역량 확보를 위해 23조5000억원을 투자하겠다고 밝힌 바 있다. 부문별론 전동화 10조8000억원, 수소사업 4조1000억원, 자율주행 1조6000억원, 모빌리티 서비스 및 플랫폼 1조2000억원, 커넥티비티 1조원, 도심항공모빌리티(UAM)·로보틱스·인공지능 4조8000억원이다.

