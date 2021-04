HMM 사명변경 1년, '체질개선' 성공…2022년 100만TEU 목표

추가 발주·용선으로 2022년 100만TEU…한진해운 파산 전 수준 회복 추진

HMM이 1일 사명변경 1주년을 맞았다. HMM은 지난 1년간 새 해운동맹체 가입, 선복 확대, 흑자전환 등으로 체질개선에 나선 가운데, 오는 2022년까지 선복량 100만TEU(6m 컨테이너)를 목표로 글로벌 톱 클래스 선사로 부상한다는 계획이다.

HMM은 지난해 4월1일 기존 현대상선에서 'HMM'으로 사명을 변경한 후 괄목할 만한 성장을 이뤘다. 지난해엔 영업이익 9808억원을 기록하며 10년만에 흑자전환 및 사상 최대 실적이란 성과를 거뒀다.

또 HMM은 지난해 4월부터 세계 3대 해운동맹체 중 하나인 디 얼라이언스(THE Alliance) 와의 협력(10년)도 개시했다. HMM은 지난 2019년 7월 디 얼라이언스에 정회원으로 가입한 바 있다. 광범위한 시장 탓에 단일 선사로 모든 서비스 제공이 불가능한 해운시장 특성상, 해운동맹체 가입은 서비스 네트워크 경쟁력 강화 및 신뢰 회복의 대전제였다.

선복도 크게 확대됐다. 지난해 4월 HMM 알헤시라스호를 시작으로 2만4000TEU급 세계 최대 컨테이너선 12척이 잇달아 인도되면서 선복량은 1년새 43만TEU에서 72만TEU로 급격히 증가했다. 글로벌 선사 순위도 9위에서 8위로 한 단계 상승했다.

HMM은 또 지난달부터 1만6000TEU 컨테이너선 8척도 순차 인도하고 있다. 이 선박은 파나마 운하를 통과 가능한 가장 큰 선박으로, 유럽, 지중해, 중동 등 전 세계 주요항로에 모두 투입할 수 있다. 이 선박의 인도가 완료되면 HMM은 총 85만TEU의 선대를 운영하게 된다.

HMM은 이후에도 추가 선박 발주 및 용선을 통해 오는 2022년까지 100만TEU 선복량 달성을 목표로 하고 있다. 계획대로 진행 될 경우 한진해운 파산 전 선복량을 회복하게 되는 셈이다.

HMM 관계자는 "오랜 기간 유지된 적자에도 HMM이 재도약에 성공할 수 있었던 것은 정부와 관계기관, 국민의 많은 성원과 지원, 임직원의 노력이 있었기 때문"이라면서 "올해도 1만6000TEU급 컨테이너선 8척을 인도할 예정인 만큼, 추가적인 화물 확보 노력과 역량강화, 영업 체질 개선을 통해 수익성 개선에 주력할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr