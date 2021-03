이디야커피, 창립 20주년 기념 고객 감사 행사

[아시아경제 이승진 기자] 이디야커피는 1일 창립 20주년을 맞이해 서울 강남구 본사 사옥에서 창립기념식을 진행했다고 밝혔다. 창립기념식은 코로나19에 따른 사회적 거리두기를 준수하기 위해 참석자를 최소화하고 유튜브 생중계를 시청하는 방식으로 진행됐다.

문창기 이디야커피 회장은 기념식에서 20년 동안 한결같이 자신의 역할을 다해준 임직원을 격려했다.

이어 문 회장은 경쟁력을 갖추기 위해 "빠른 시장 환경변화에 맞추기 위해 보다 더 젊어지고, 유연하며, 역동적이어야 한다"라며 "존중과 소통을 통해 공감할 줄 알고 서로 협력하면서, 어떠한 경우에도 품질과 맛이라는 기본을 지켜야 한다"고 당부했다.

이디야커피는 기념식에서 장기운영 가맹점주에게 고마움을 전하면서 장기근속자와 드림팩토리 협력사에 대한 시상도 진행했다.

한편, 이디야커피는 창립 20주년을 기념해 4월 한 달간 2억 원 상당의 경품 행사를 진행한다.

이디야 멤버스를 통해 이벤트 응모가 가능하다. 추첨을 통해 ▲1등(3명)에게 레이 캠핑카 로디 ▲2등(20명)에게 50만 원 상당 콜맨 캠핑용품 ▲3등(500명)에게 이디야 캡슐커피&머신 세트 ▲4등(5000명)에게 이디야 멤버스 카드 1만원권 등 총 5523명에게 푸짐한 경품을 증정한다.

