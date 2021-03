레스케이프 큐레이션 '취향의 발견' 첫 시리즈, '복순도가' 협업

'한국의 로컬 술' 주제로 한 취향의 발견 패키지 첫 번째 시리즈

약주 베이스 칵테일, 발효 마스크팩, 도예가 협업 전용 잔 등 제작



[아시아경제 김유리 기자] 부티크 호텔 레스케이프는 '한국의 로컬 술'을 주제로 큐레이션한 '취향(醉鄕)의 발견' 패키지를 새롭게 선보인다고 30일 밝혔다.

취향의 발견 첫 번째 시리즈는 전통주 브랜드로 '막걸리계 돔페리뇽'이라고 불리는 '복순도가'와 협업했다고 호텔 측은 말했다. 4월16일부터 6월30일까지 선보인다.

이 패키지는 기존의 '호텔=와인'이라는 정형화된 인식에서 벗어나 호텔에서 색다르게 즐기는 로컬 술 경험을 제안한다. 객실 내에서 '치막'을 즐길 수 있도록 복순도가 손막걸리(935ml)와 팔레드 신 페어링 투고(TO-GO) 메뉴를 제공한다. 복순도가 손막걸리는 손으로 직접 빚은 생막걸리로 천연 스파클링이 매력인 베스트셀링 제품이다. 페어링 TO-GO 메뉴 구성은 객실 별 차등 제공된다.

전통 효모 성분을 담은 복순도가의 페이셜 트리트먼트 마스크 팩과 노들섬에 위치한 복순도가 뮤직라운지에서 이용 가능한 20% 할인권 등도 제공된다. 스위트 객실의 경우 마크 다모르 바이 라망 시크레에서 전통 약주를 베이스로 한 칵테일을 경험할 수 있는 혜택이 포함된다.

호텔 7층에서는 로컬 술, 문화 테마로 큐레이션한 도서와 현대 도예가 이인숙 작가의 도자기 작품 전시, 레스케이프 한정판 막걸리 전용 잔을 만날 수 있다.

아모르 객실 고객에겐 복순도가 손 막걸리와 '치막'으로 즐길 수 있는 팔레드 신 시그니처 메뉴 사천식 라즈지가 TO-GO로 제공된다. 복순도가 마스크 팩 2매도 제공된다. 시크레 객실 고객에게는 복순도가 손 막걸리와 9만원 상당의 팔레드 신 페어링 TO-GO 4종 세트(오이샐러드, 사천식 라즈지, 능이버섯 홍소두부, 날치알 게살볶음밥), 복순도가 마스크 팩 2매가 제공된다. 아뜰리에 스위트 투숙 시 복순도가 손 막걸리와 팔레드 신 페어링 TO-GO 4종 세트, 복순도가 마스크 팩 5매, 마크 다모르 바이 라망 시크레에서 즐기는 복순도가 약주 베이스의 스페셜 칵테일 2잔, 라망 시크레에서 즐기는 조식 2인, 발렛 파킹 1회, 스위트 미니바 혜택 등이 제공된다.

패키지 가격은 아모르 21만원부터, 시크레 24만원부터, 아틀리에 스위트 31만원부터다(10% 세금별도). 상품을 이용하는 고객은 복순도가 막걸리를 보다 시원하게 즐길 수 있는 레스케이프 와인 쿨러백 50% 할인 혜택을 제공한다. 4월 중 일~금요일 투숙 시 선착순 30객실 한정으로 이인숙 작가와 협업한 레스케이프 한정판 로컬 술 전용 잔 1개를 제공한다(호텔에서 별도 구매 가능, 5만5000원). 이 패키지는 한정상품이며 호텔 홈페이지를 통한 다이렉트 예약 시 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr