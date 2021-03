텐핑, 삼성증권과 주관사 계약 체결…"내년 코스닥 상장 목표"

[아시아경제 유현석 기자] 퍼포먼스 마케팅 플랫폼 기업 '텐핑(Tenping)'이 삼성증권과 주관사 계약을 체결하고 기업공개(IPO) 절차에 돌입한다.

31일 금융투자업계에 따르면 텐핑은 빠르면 2022년 늦어도 2023년 상반기 코스닥 상장을 목표로 최근 삼성증권과 주관사 계약을 체결했다.

텐핑은 광고주와 1인 퍼포먼스 마케터를 연결하는 플랫폼 서비스를 제공한다. 광고주 혹은 광고를 수주한 마케팅 대행사가 콘텐츠를 텐핑 홈페이지 올린 후 퍼포먼스 마케터들이 SNS 등을 통해 마케팅을 한다. 마케팅이 진행되면 광고 성과 트래킹 시스템을 통해 광고 성과를 판별한 뒤 광고비를 실시간으로 정산해 배분 받는다.

최근에는 '텐핑스쿨'을 운영하고 있다. 이 곳을 통해 일반인에게 퍼포먼스마케팅을 교육하고 있다. 텐핑스쿨에서 양성된 퍼포먼스마케터들을 프로마케터, 인하우스마케터, 마케터매니저 등으로 채용하기도 한다.

매출도 꾸준히 늘고 있다. 2016년 매출액 16억원을 기록한 후 2019년 189억원까지 늘었다. 지난해는 코로나19로 타격을 입어 163억원을 기록했다. 회사 관계자는 "코로나19로 인해 감소하긴 했다"면서도 "매출 총이익은 개선되고 있고 영업손실 폭도 줄어드는 중 사업이 내실화 되는 중"이라고 강조했다.

텐핑은 아직까지 영업이익이 나지 않는 상황인 만큼 사업모델 특례 상장을 통해 코스닥 입성을 노린다는 계획이다. 고준성 텐핑 대표는 "지난해 코로나19로 인해 광고시장이 타격을 입었지만 올해는 영향에서 벗어나는 것이 느껴지고 있다"며 "올해 매출 성장과 함께 내실화에 나서면서 코스닥에 상장하는 연도에 흑자전환을 이루는 것이 목표"라고 말했다.

