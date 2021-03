"도와주세요" 쓰러진 주인 살리려 도로 뛰어든 영특한 반려견

깨어난 주인 "죽을만큼 사랑한다"

[아시아경제 김봉주 기자] 캐나다의 한 반려견이 의식을 잃고 쓰러진 주인을 구하기 위해 지나가던 차를 세워 도움을 요청해 눈길을 끌고 있다.

29일(현지시간) 현지 언론 등에 따르면, 지난 23일 캐나다 오타와에서 반려견과 함께 집 주변을 산책하던 헤일리 무어 씨는 갑자기 발작하며 길에서 쓰러졌다.

인근 폐쇄회로 영상을 보면, 클로버라는 이름의 강아지는 주인인 무어 씨가 쓰러지자 잠시 상태를 살피더니 사태의 심각성을 인식한 듯 목줄에서 빠져나와 거리로 뛰쳐나왔다. 클로버는 도로 한가운데로 뛰었고, 차량이 다가오자 뒷걸음질 치며 차량이 멈춰주기를 바라는 듯했다.

클로버를 보고 놀란 한 운전자는 주변을 살피며 차를 멈추고, 밖으로 나와 쓰러진 여성을 구조하기 시작했다. 무어 씨를 돕기 위해 멈춰선 운전자는 "매우 인상적이었다. 클로버가 제 트럭을 막기 위해 도로로 뛰어들었다. 뒷걸음질 치면서도 계속 주인이 괜찮을지를 확인했다. 그것은 정말 놀라웠다"면서 감탄했다.

클로버는 인근에 있던 다른 주민 대니엘 필론의 관심을 끄는 데도 성공했다. 이들은 구급차를 불렀고, 무어 씨는 구급대원의 치료에 의식을 되찾았다. 발작의 원인이 무엇인지는 아직 확인되지 않았다.

클로버는 주인을 구조하는 두 남성이 자신을 경계할 것으로 생각한 듯 2m 정도 거리를 유지하면서도 꼬리를 흔들어 호감을 표현했다. 클로버가 이날 주인을 구하기 위해 보여준 행동은 사람이 했다고 해도 믿을 정도로 영리하고 총명한 모습이었다는 평가를 받았다.

주인 무어 씨는 정신을 차린 뒤 클로버를 칭찬하면서 그에게 큰 감사를 나타냈다. 그는 "구급차에서 깨어났고 정말 혼란스러웠다"라면서 "클로버는 정말 놀라운 개다. 죽을 만큼 사랑한다"라고 말했다.

클로버는 사고 당일 저녁 식사로 커다란 스테이크를 대접받았다. 태어난 지 1년 반 정도로, 사람으로 치면 청소년기에 있는 클로버는 마렘마 품종의 잡종이다.

한편 클로버가 무어를 구하려고 차를 세운 영상은 SNS 등에서도 화제가 되고 있다.

