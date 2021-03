정세균 국무총리가 29일 인천국제공항 제1여객터미널 밀레니엄홀에서 열린 인천공항 개항 20주년 행사에서 인천공항 전통문화 홍보미디어 제막식을 한 뒤 작품을 관람하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.