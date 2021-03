합천군-한국조폐공사, 합천사랑상품권 업무협약 체결

긴말한 협력체계 구축으로, 합천사랑상품권 활성화 도모



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군과 한국조폐공사는 29일 군청 소회의실에서 군 지역경제의 순환을 돕는 합천사랑상품권 활성화를 위한 업무 협약식을 했다.

이날 협약식에는 문준희 합천군수와 반장식 한국조폐공사장 등 관계자가 참석한 가운데 진행됐으며 앞으로 양 기관은 협약서를 바탕으로 상품권 관련 업무에 차질이 없도록 긴말한 협력체계를 구축하기로 했다.

이번 협약으로 평소 지류형만 유통돼 불편함을 겪던 합천사랑상품권이 카드형 상품권으로도 유통된다.

또한 한국조폐공사의 관리시스템을 같이 도입해 합천사랑상품권의 신뢰성과 보안성을 제고하고, 상품권 활성화를 위한 신기술 적용과 홍보까지 협력하게 돼 더욱 편리하고 발전된 합천사랑상품권을 사용할 수 있게 됐다.

한국조폐공사에서는 상품권뿐 아니라 합천군민 및 골목상권의 편익을 위한 시스템 구축에도 협력한다는 뜻을 전해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 소상공인을 포함한 군민의 발전과 지역경제에도 큰 이바지가 될 것으로 기대된다.

반 사장은 “이번 업무협약을 계기로 군과 인연이 닿게 되어 기쁘다, 합천사랑상품권을 더욱더 많은 사람이 이용할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

문 군수는 “우리 군의 지역화폐인 합천사랑상품권이 더욱 활발히 유통되기를 기대한다”며 “우리 군과 업무협약을 통해 합천군 지역경제 활성화에 도움을 주실 것에 깊은 감사를 드리며, 앞으로 두 기관의 상생발전을 위해 노력하겠다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr