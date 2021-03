여가부, 디지털 성범죄 대응 '권익침해방지과' 신설

디지털 성범죄와 성희롱·성폭력 근절대책 총괄

성폭력 신고센터 운영 내실화…컨설팅도 확대

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 디지털 성범죄와 성희롱·성폭력 대응체계를 마련하고 부처간 협력을 강화하기 위해 30일부터 '권익침해방지과'를 신설한다.

최근 아동·청소년 성폭력 피해자 44.7%가 온라인에서 피해를 경험하는 등 디지털 성범죄의 심각성이 날로 커지고 있다. 카메라 등을 이용한 촬영죄는 2010년 1153건에서 5893건으로 증가했다.

신설되는 권익침해방지과는 디지털 성범죄 근절대책과 성희롱·성폭력 근절대책 이행 추진 현황을 반기별로 총괄·점검한다.

디지털 성범죄 피해자 지원센터 기능을 확대해 피해자 지원을 강화하고, 디지털 성범죄 근절을 위해 관련 법·제도 연구와 인식개선 홍보도 추진한다.

공직, 교육, 예술, 체육 등 사회 부문별 성희롱·성폭력 신고센터가 보다 내실있게 운영될 수 있도록 사건처리와 운영성과 등을 공유하고 문제점 등은 개선할 계획이다.

성희롱·성폭력 방지와 대응 컨설팅도 확대한다. 재발방지대책 수립, 성희롱 방지·대응 컨설팅 후속조치의 이행여부 관리를 위한 모니터링을 강화하고, 성희롱 행위자 인식개선·조직문화 개선 교육을 실시한다.

여가부는 디지털 성범죄 근절과 피해자 지원을 위한 노력을 기울여왔다. 디지털 성범죄 피해자 지원센터 인원을 39명으로 확충하고, 지역특화 상담소 운영 등 서비스 접근성을 개선했다.

정영애 여성가족부 장관은 "권익침해방지과 신설로 성희롱·성폭력 및 디지털 성범죄 근절, 피해자 지원에 더욱 힘쓸 수 있게 됐다"며 "앞으로도 성폭력 범죄에 대한 대응체계를 더욱 강화하고 사회적 인식 개선에 힘쓰는 등 사회에서 성폭력 범죄가 근절될 수 있도록 정책적 노력을 다하겠다"고 말했다.

