SK하이닉스, 이시간 주가 -1.48%.... 최근 5일 개인 238만 8651주 순매수

SK하이닉스는 29일 오후 2시 30분 현재 전일보다 1.48% 내린 13만 3000원에 거래되고 있다. 거래량은 287만 4447주로 전일 거래량 대비 76.13% 수준이다. SK하이닉스는 글로벌 메모리 반도체 전문 제조기업으로 알려져 있다.

3월 24일 현대차증권의 노근창 연구원은 '올해 실적이 신고가를 기록하면서 메모리 반도체 Big Cycle 진입에도 불구하고 추가적인 주가 상승에 대한 이견도 함께 대두되고 있음. 첫째,이번 Cycle에 삼성전자는 Foundry투자, Intel SSD 인수자금 등으로 투자 여력이 부족하며 메모리 반도체 투자는 완만할 것으로 보임. 둘째, COVID-19으로 인해 Server 수요층이 확대되고 있으며,메타버스와 자율주행 등 신규 수요가 새롭게 나타나고 있음. 셋째, DDR5와 DRAM EUV 적용으로 구조적인 Capa 감소에 직면할 것으로 보임. '이라며 SK하이닉스의 목표가를 17만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 SK하이닉스를 238만 8651주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 44만 6617주 순매도, 196만 3963주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr