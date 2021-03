주말 동안 내리던 봄비가 그치고 미세먼지를 동반한 황사가 찾아온 29일 서울 여의도 윤중로 일대 벚꽃길을 찾은 시민들이 산책을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

