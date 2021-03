[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 선미가 시원한 각선미를 자랑했다.

최근 선미는 자신의 SNS에 한 명품 브랜드와 함께한 화보 촬영 사진을 공개했다.

화보 속 선미는 패턴이 돋보이는 원피스에 아찔한 하이힐을 매치해 완벽한 몸매를 드러내고 있다.

사진을 본 누리꾼들은 "역시 연예인", "선미가 젤 예쁘다"라며 화답했다.

지난 2월 신곡 '꼬리'를 발표한 선미는 파격적인 퍼포먼스를 선보이며 활발한 활동 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr