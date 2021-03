임직원 간 경험, 코로나19 극복을 위한 희망 메시지 등 담겨

[아시아경제 공병선 기자] 한양증권이 29일 임직원 편지 333통을 묶은 도서 ‘원 팀 매직’을 출시했다. 제작 기간으로 3개월이 소요됐으며 총 656쪽 분량이며 총 두권이 발간됐다.

임직원의 편지를 묶은 도서 원 팀 매직은 동료에게 쓴 편지, 선후배간 편지, 전체 임직원에게 보내는 편지 등 다양한 항목으로 구성돼 있다. 또한 임직원 간 경험과 감사인사, 직장 생활 이야기, 코로나19 극복을 위한 희망 메시지 등도 담겨 있다. 임재택 대표이사는 발간사를 통해 "편지만큼 깊숙이 파고들어 감동을 주는 글은 없다"고 밝혔다.

한편 지난해 한양증권의 영업이익은 전년 동기 대비 117% 증가한 643억원을 기록했다. 특히 당기순이익은 전년 동기 대비 107% 증가한 459억원을 기록해 1999년 이후 최대 실적을 내기도 했다.

