바이든 출범 후 한미일 첫 외교장관 회담, 다음달 열릴 듯

[아시아경제 김은별 기자] 조 바이든 미국 행정부 출범 이후 첫 한미일 외교장관 회담이 다음달에 미국에서 열릴 것으로 보인다.

28일 일본 교도통신에 따르면, 한미일 3국은 내달 하순 미국에서 외교장관 회의를 여는 방안을 협의중인 것으로 전해졌다. 이 회의가 성사되면 정의용 외교부 장관, 토니 블링컨 미 국무부 장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 참석하게 된다.

교도통신은 이번 회담에 대해 "미국이 한일 양국에 관계 개선을 촉구하고, 북한 문제에서 협력해온 3국 간 틀을 중국 견제에 활용하려는 목적이 있다"고 분석했다. 또 대(對)중국 정책에서 입장차를 보이는 한미일이 이번 회의에서 얼마나 의견 일치를 이룰지가 관심사라고 전했다.

교도통신은 정 장관도 참석할 것으로 보면서도, 역사문제를 둘러싼 한일 갈등이 계속되는 상황이어서 회담 개최를 위한 협의가 난항을 겪을 수 있다고 예상했다. 이번 회담을 계기로 한일 양국 간 외교장관 회담이 실현될 가능성에도 이목이 쏠리고 있다.

한일 양국은 일본의 강제징용과 일본군 위안부 피해자들이 한국 법원에 제기한 손해배상 청구 소송의 해결 방안을 놓고 입장차가 크게 달라 대립하고 있다. 내달 21일에는 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 제기한 두 번째 소송의 판결이 나올 예정이다.

