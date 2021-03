[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 지난 27일 재학생들의 취업 경쟁력을 높이기 위해 한국형 전문소생술(KALS Provider) 자격증 취득 과정을 운영했다고 28일 밝혔다.

한국형 전문소생술 자격 과정은 실제 한국 의료 환경에 맞는 심폐소생술을 배우는 팀 단위 교육이다.

동신대 간호학과 재학생 21명은 이번 교육을 통해 응급상황 인식, 가슴 압박 방법, 수동식 인공호흡기 백밸브 마스크 사용법, 후두 튜브 기도기 삽입법, 후두 마스크 기도기 삽입법, 제세동기 사용법 등을 배웠다.

안민주 동신대 대학일자리센터장 직무대리는 “간호학과 학생들의 차별화된 경쟁력을 길러주고 전문 자격증 취득으로 안정적인 청년 취업을 지원하는데 도움이 될 것”이라고 말했다.

