[아시아경제 송승섭 기자]농협금융지주와 농협은행은 최근 임원후보추천위원회를 개최하고 신임 사외이사 최종 후보자를 추천했다고 28일 밝혔다.

농협 금융은 올해 고객 중심 경영을 위한 중점추진 과제로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 인프라 구축과 디지털 전환, 데이터 비즈니스, 금융소비자 신뢰 경영 정착 등을 선정했다. 농협금융 임추위도 후보군에 ESG 분야를 추가해 사외이사 후보군을 재정비했다.

신임 사외이사 후보로는 농협금융지주 임추위가 이미경, 함유근, 남병호 후보를, 농협은행 임추위가 옥경영, 장원창 후보를 추천했다.

이번에 추천되는 신임 사외이사들은 오는 31일 개최되는 정기주주총회를 거쳐 최종 선임되며 임기는 다음날부터 개시된다.

