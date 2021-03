포스코인터네셔널, '반부패 우수기업' 수상

UNGC-한국사회책임투자포럼 개최 어워드서 수상…ESG 경영 성과

[아시아경제 유제훈 기자] 포스코인터네셔널은 지난 26일 유엔글로벌콤팩트(UNGC)와 한국사회책임투자포럼이 개최한 '비즈니스 청렴성 소사이어티(BIS) 서밋 2021 반부패 어워드'에서 반부패 우수기업에 선정됐다고 28일 밝혔다.

서울 종로구 포시즌스호텔에서 개최된 이번 행사엔 이용선 더불어민주당 의원, 럼추콩 한국지멘스 대표이사가 축사를 맡고, 반기문 전 유엔 사무총장 겸 UNGC 한국협회 명예회장, 이건리 국민권익위원회 부위원장이 기조연설에 나섰다.

이번 반부패 우수기업 선정은 250여 개의 국내 UNGC회원사를 대상으로 5년간의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과 및 부패 리스크를 분석하고 반부패 관련 기준, 정책, 절차를 마련해 이를 경영활동 전반에 내재화한 준법경영 실천 기업 여부를 평가하여 이뤄졌다. 그 결과 반부패 우수기업엔 포스코인터내셔널, LS일렉트릭, LG생활건강, 코웨이 등 기업 4곳, 기타 공공기관 3곳이 선정됐다.

UNGC는 유엔과 기업 간 협력을 통해 유엔이 추진하는 지속균형발전에 동참을 장려하고 국제사회윤리와 국제환경을 개선하고자 발의한 유엔 산하 전문기구다. UNGC 한국협회는 지난 2007년 창립 이래 회원사들의 기업의 사회적 책임 이행을 지원하고 있다. 포스코인터내셔널은 지난 2019년 회원사로 가입하고 인권, 노동 기준, 환경, 반부패 등의 분야에서 기업의 사회적 책임을 다하며 이에 대한 이행 활동 및 성과를 기업시민보고서를 통해 공개하고 있다.

포스코인터내셔널이 반부패 우수기업으로 선정된 이유는 일찍이 ESG경영의 중요성을 인식하고 체계적으로 ESG성과관리를 해왔을 뿐 아니라, 인류사회의 일원으로서 50여 개의 진출 국가에서 협력과 파트너십을 통해 경제성장을 도모하고 사회적 포용력을 확대해 나가는 데 힘써 왔기 때문이라고 회사 측은 설명했다.

그 한 사례로 작년 4월에는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 미얀마를 위해 쉐가스전 컨소시엄파트너인 ONGC(인도 국영석유공사), GAIL(인국국영가스회사) 등과 함께 국내 중소벤처기업이 생산한 진단키트를 전달, 미얀마의 코로나19 확진자 감소에 기여하기도 했다.

이러한 지속적인 노력의 결과로 포스코인터네셔널은 한국기업지배구조원(KCGS)의 상장사 ESG 평가에서 2019년부터 지속적으로 통합 등급 A+를 획득하고 ESG 우수기업 시상식에서 2년 연속 대상을 수상한 바 있다.

포스코인터내셔널 관계자는 "회사는 진정성 있는 ESG 경영을 통해 ‘글로벌 기업시민’으로 성장해 나가고 있다"며 "앞으로 반부패 우수기업으로서 공정하고 투명한 비즈니스 환경을 구축하기 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

