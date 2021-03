혼자 있는 20대 여성 골라 '커피 테러' 30대 검거…10차례 넘게 범행

인적 뜸한 심야 시간 범행

[아시아경제 김봉주 기자] 25일 경남 창원중부경찰서는 혼자 있는 여성을 골라 상습적으로 '커피 테러'한 30대 A씨를 검거했다고 밝혔다.

A씨는 최근 한 달 사이 창원 성산구 일대 버스정류장이나 벤치에 홀로 있는 여성에게 10차례 넘게 머리와 몸 등에 커피나 음료를 뿌리고 달아난 혐의(폭행 등)를 받고 있다.

범행은 주로 어둡고 인적이 뜸한 9~12시 사이 이뤄졌다.

지난 23일까지 머리와 몸 등에 커피를 맞은 피해자는 총 6명, 모두 20대 여성이었던 것으로 전해졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A씨가 점퍼를 입고 자전거를 타고 다니며 범행을 저지르는 것을 보고 용의자로 특정해 검거했다.

경찰은 A씨를 대상으로 범행 경위와 동기 등을 조사하고 있다.

