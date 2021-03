[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세를 감안, 지난해에 이어 올해도 유채꽃 축제를 취소한다고 25일 밝혔다.

양산시 유채꽃경관단지는 양산천 둔치와 황산 공원 일원에 약 16㏊ 조성돼 있다. 축제 행사는 취소되지만 유채꽃 단지는 상춘객들이 즐길 수 있도록 보존할 계획이다.

또한 양산천변과 황산 공원에 상춘객들에게 사회적 거리두기를 안내하는 푯말과 근무자를 배치할 예정이다.

양산시 관계자는 "코로나19 확산에 따라 2년 연속 축제가 취소돼 안타깝다"며 "내년에는 마스크를 벗고 축제장에서 만나기를 희망한다"고 했다.

