대구시 "LNG발전소 국가산단 건립 안돼" … 남동발전에 최종 통보

지역주민들과 시의회 반대 의견 수용

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국남동발전의 국가산업단지 LNG복합발전소 건립 계획과 관련, 대구시는 지역 반대 여론을 감안해 시 차원에서 반대하는 입장을 남동발전에 통보키로 했다고 25일 밝혔다.

남동발전은 지난 2017년 7월부터 대구 달성군 국가산업단지 내에 청정에너지 산업단지 조성사업의 일환으로 LNG복합발전소 건립을 추진해 왔다.

2019년 11월 예비타당성 조사를 거친 남동발전은 지역민들의 의견수렴 과정에서 우포늪의 생태계 파괴 등을 걱정하는 주민들의 반대에 부딪혔다. 이런 상황에서 24일에는 대구시의회도 건립계획의 철회를 요구하는 성명을 발표하기도 했다.

2020년 11월 주민공청회 이후 현재까지 대구시에는 전자민원 1만7785건, 주민반대 1만389명이 서명한 탄원서와 2962명이 서명한 진정서가 제출되기도 했다.

대구시는 25일 권영진 시장 주재로 행정부시장, 경제부시장, 관련 국·과장이 참석한 대책회의를 개최, 지역주민 수용성 확보가 어렵다고 판단하고 공식적으로 국가산업단지 LNG발전소 건립을 반대한다는 입장을 한국남동발전에 통보키로 했다.

권영진 시장은 "지역주민들의 뜻을 받들고자 하는 대구시의 불가피한 입장을 양해해 달라"고 남동발전에 양해를 구한 뒤 "신재생에너지를 활용한 분산전원 확대 등 다양한 에너지사업을 통해 대구시 스마트에너지 자립도시 조성에 차질이 없도록 하겠다"고 전했다.

한편 남동발전이 지난 2017년 대구시에 제안한 이 사업은 2024년까지 1조7000억원을 들여 1120메가와트(㎿)급 천연가스발전소와 20메가와트 태양광발전 및 ESS, 50메가와트의 연료전지를 생산하는 시설을 짓는 프로젝트다.

당초 대구시는 안정적인 전력 공급과 세수 확대, 열에너지를 활용한 산업단지 환경 개선 효과를 기대하고 지역 주민의 의견 수렴과 수용성 확보를 전제로 사업에 동의한 바 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr