김해시, ‘전국 최초’ 산딸기 양액재배기술 도입 … 생산량 ↑ 기대

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 전국 최초로 산딸기 양액재배를 시도한다고 25일 밝혔다.

시는 경남도농업기술원의 ‘영농활용 우수과제 지역맞춤형 신기술 보급’ 공모사업 선정으로 사업비 6000만원을 확보해 산딸기 양액재배 시범사업을 추진한다.

김해는 산딸기 전국 생산량의 60%를 차지하는 최대 주산지로 564 농가에서 197㏊ 면적에서 재배한다. 하지만 시설재배가 이어지며 토양 내 염류 집적과 병해충이 늘어 생산량이 지속해서 줄고 있다.

시는 이번 신기술 보급으로 생산량 증대와 함께 고품질 안정생산이 가능할 것으로 기대한다.

김병수 농업기술과장은 “기상 이변 같은 국내외 농업 여건 변화에 대응하는 현장 밀착형 신기술을 적극적으로 도입해 농업인 만족도와 소득을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

