호남대 통합뉴스센터, 18기 학생기자 면접 실시

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 24일 통합뉴스센터 제18기 학생기자 면접을 실시했다고 밝혔다.

통합뉴스센터 매직스튜디오에서 열린 이날 면접에는 서류전형을 통과한 1차 합격자 15명이 참가했다.

이들은 발열검사와 손소독, 거리두기 등 철저한 코로나19 방역수칙을 준수하며 학생기자로서의 자질과 포부 등을 소개했다.

전국 대학 유일의 ‘멀티저널리스트’ 양성 기관인 호남대 통합뉴스센터는 학생기자 20여 명이 호남대신문과 중국어신문인 한국호남대학보(韓國湖南大學報)를 발행하고 있으며, 유튜브채널 호남대TV와 호호티비도 운영하고 있다.

또 매일 3차례 라디오 교내방송을 하는 등 신문, 방송, SNS 등 다양한 미디어를 운영하면서 학생들을 멀티저널리스트로 키우고 있다.

특히 지난 광주유니버시아드대회에서는 세계대학생LTE방송국 ‘Uni-Bro’ 운영기관으로 선정돼 대회기간 동안 U대회 실황을 영어와 중국어, 한국어 등 3개 국어로 전 세계로 방송해 대회 성공에 크게 이바지했다.

