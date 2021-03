경남교육청, 경남의사회와 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청이 23일 경상남도의사회와 ‘건강증진 문화 확산’을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 업무협약은 경남교육청이 경남의사회와 연계해 ‘아이좋아 경남교육’ 매거진에 의학 정보를 실어 학생, 학부모, 교직원들에게 스스로 건강을 지키고 예방하는 건강증진 문화를 확산시키기 위한 것이다.

코로나19 확산으로 학생과 학부모, 교직원들의 건강이 어느 때보다 위협받고 있는 지금, 미디어 환경의 발달로 수많은 의학 정보들을 쉽게 접할 수는 있지만, 검증되지 않은 정보들이 넘쳐나고 있다.

이에 양 기관은 도민의 건강증진을 위한 네트워크를 구축하고, ‘아이좋아 경남교육’ 매거진에 건강과 관련한 정확한 정보를 제공·보급하는데 상호 협력기로 했다.

경상남도의사회는 의료봉사단 지원, 외국인근로자 무료진료, 청소년 힐링캠프 운영 등 도민의 건강과 보건의료 발전을 위해 다양한 활동을 펼치고 있는 단체이다.

박종훈 교육감은 “이번 협약을 통해 경남교육청에서 매월 제작하는 ‘아이좋아 경남교육’ 매거진이 경남교육 정책의 홍보는 물론, 올바른 의학 정보를 제공해 건강증진 문화 확산에도 기여할 것으로 기대한다”라고 말했다.

