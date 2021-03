[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆럭슬='내부회계관리제도 비적정, 상장적격성 실질심사 사유 추가로 상장폐지 사유 발생

◆디에스티=채무상환 목적 16억원 규모 전환사채권 발행 결정

◆지트리비앤티=국내발행 사모 전환사채 6억원 취득

◆코나아이=임직원 주식매수선택권 행사기간 도래로 6억원 자기주식 처분 결정

◆에이씨티=4분기 매출액 3억원 미만으로 상장적격성 실질심사 사유 추가 발생

◆빅솔론=노현철 신규 대표이사 선임으로 김장환·노현철 각자 대표이사 체제 변경

◆퓨처스트림네트웍스=최대주주 변경 수반하는 주식양수도 계약 해제 공시 번복, 불성실공시법인지정예고

