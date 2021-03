'송파시민대학' 교육생 모집

주민 협치역량 강화 및 협치 활성화 기대

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 지역사회 문제해결 능력 배양 및 지역 협치사업 전반에 주민이 주체적으로 참여할 수 있도록 역량을 강화, 협치사업 활성화를 도모하기 위해 '2021. 송파시민대학'을 운영한다.

‘협치’란 단일 주체만으로 문제를 해결하기 힘든 사회현상을 극복하기 위해 다양한 주체들이 협력으로 문제를 해결하기 위해 정립된 가치로서 행정과 시민이 협업을 통해 공공정책의 목표를 달성하는 과정이자 방법을 의미한다.

'2021. 송파시민대학'은 기본과정과 심화과정으로 구성, 기본과정 교육은 4월15일부터 5월6일까지 4주 간 매주 목요일 오전(10~12시), 오후(2~4시) 각 2시간씩 동일과정으로 2회 진행한다.

교육을 희망하는 주민들은 오전, 오후 강의 중 가능한 시간대에 1개를 선택, 수강하면 된다. 심화과정은 하반기(7월 이후)에 진행할 예정이다.

기본과정 교육내용은 ▲소통과 협력을 통한 협치 ▲송파의 비전과 협치(지역사회 혁신계획) ▲다른 도시나 해외의 협치사례 탐색 ▲협치 네트워크 등 4개의 강의로 협치의 의미와 가치, 기본 정의를 알려주는 이론교육과 지역사회 문제해결 능력에 필요한 실무적인 교육으로 구성한다.

모집대상은 송파구민 및 지역내 단체·협치위원·워킹그룹·활동가·공무원 등 협치에 관심 있는 주민 60명을 선착순으로 모집할 계획, 모집기간은 3월19일부터 4월2일까지다.

'2021. 송파시민대학' 기본과정 중 3회 이상 수강 시 수료증을 수여, 기본과정 수료자에 한하여 심화과정 교육 참여에 가능하다.

신청은 이메일 또는 현장 접수로 진행, 자세한 사항은 송파구청 홈페이지 송파소식 및 송파협치 공지사항 내용을 참고하면 된다.

(이메일: csk323@songpa.go.kr)

박성수 구청장은 “송파구의 발전에 주민들의 실질적인 참여가 더욱 더 필요하게 될 것”이라며 “송파시민대학 교육을 통해 구민들이 협치의 가치를 체득, 시민참여형 문제해결 구조를 만들어 송파구민의 삶의 질 향상으로 이어지길 바란다”고 전했다.

