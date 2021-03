[아시아경제 임춘한 기자] 23일 오후 5시 30분께 서울 강동구의 한 신축 아파트에서 10개 동의 승강기 총 25대가 40여 분간 멈추는 사고가 발생했다.

소방 등에 따르면 이 사고로 주민 14명이 갇혔다가 오후 6시 13분께 소방당국과 아파트 관리사무소 직원들에 의해 전원 구조됐다. 다친 사람은 없었다.

아파트 관리사무소 관계자는 사고 당시 일시적인 정전이 있었다고 설명했다. 이 관계자는 "1월 15일 입주가 시작된 이래 승강기 고장으로 사람이 갇히는 사고가 벌써 4건 발생했다"고 전했다.

