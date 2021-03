신정훈 국회의원 “화순 전대병원, 첨단 정밀의료 공모사업 선정”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 신정훈 국회의원(더불어민주당, 전남 나주·화순)은 23일 산업통상자원부의 2021년도 바이오산업기술개발사업 신규지원 대상과제 공모사업에서 첨단 정밀의료 산업화 지원 플랫폼 구축사업으로 화순 전남대병원이 선정됐다고 밝혔다.

정밀의료 플랫폼 구축사업은 환자의 유전·환경적 요인, 질병경력 등을 사전에 파악해서 최대의 치료효과를 얻고, 질병의 예측, 예방까지 계획적으로 관리·제공하는 의료 서비스를 지원하는 사업이다.

신정훈 의원은 지난해 12월 전남도로부터 정밀의료 플랫폼 구축사업 지원을 건의 받고, 국회 예산안 심사과정에서 끈질긴 정부설득과 예산확보 노력을 통해 2021년도 정부예산에 1차년도 예산 48억 원을 반영시킨 바 있다.

그러나 올해 산업통상자원부가 공모방식으로 사업을 추진하면서 지난 3일 공모를 마감한 결과 화순 전남대병원과 수도권 대형병원 등이 치열한 경쟁을 펼쳐왔다.

신정훈 의원은 산업부 관계자 등에게 정밀의료 플랫폼 구축사업은 전남도와 화순전남대병원이 최초로 기획하고, 정부예산에 반영한 사업임을 강조하고, 수도권 의료서비스 집중화를 막고, 호남권 초고령화 및 의료공백 해소를 위한 국가적 관점에서 사업자 선정의 필요성을 설득하고 지원을 요청해 왔다.

이번 정밀의료 플랫폼 구축사업은 오는 2023년까지 정밀의료 진단·치료를 위한 R&D, 전담 연구시설 및 장비 구축 등 총사업비 150억 원(국비 100억 원, 도비 6억 원, 군비 14억 원, 민자 30억 원)을 투입한다.

신정훈 의원은 “전남도, 화순 전남대병원과 함께 유기적인 업무 협조로 공모사업에 선정돼 국비를 확보할 수 있었다”며 “첨단 정밀의료 산업을 선점토록 지원해 백신산업특구를 기반으로 화순을 대한민국 바이오 메디컬의 허브를 만들도록 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

