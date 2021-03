경찰 "가족 명의 세종시 땅 매입 前 행복청장 내사 착수"

[아시아경제 이관주 기자] 부동산 투기 의혹을 수사 중인 정부 합동특별수사본부(특수본)가 재임 시절 아내 명의로 세종시 땅을 매입한 전 행정중심복합도시건설청장(행복청장)에 대한 내사에 착수했다.

특수본 관계자는 22일 "언론을 통해 의혹이 제기된 부분에 대해 내사에 착수했다"며 "사실관계를 확인하고 있다"고 말했다. 행복청장은 세종시 신도시 건설을 총괄하는 직위로, 차관급으로 분류된다.

A씨는 행복청장 재임 시절인 2017년 4월 말 세종시 연기면 눌왕리에 아내 명의로 2455㎡ 규모의 토지 2필지를 사들였다. 2017년 1월 당시 ㎡당 10만7000원이었던 공시지가는 3년 만에 15만4000원으로 올랐다.

이어 퇴임 이후인 2017년 11월 말 세종시 연서면 봉암리의 토지 622㎡와 부지 내 경량 철골 구조물을 매입했다. 그런데 이후 인근 와촌·부동리 일원이 스마트 국가산업단지 후보지 지정이 예정되면서 논란이 불거졌다.

이날 오전 기준 경찰이 내·수사 중인 사건은 총 61건으로, 대상자만 309명에 달한다. 이 가운데 현재까지 파악된 공무원은 41명, 공공기관 직원은 31명이다. 여기에 지난 주 정부 합동조사단이 추가로 수사의뢰한 23명과 청와대가 수사의뢰한 경호처 직원 1명이 포함되면 수사 대상은 더욱 늘어날 것으로 보인다.

