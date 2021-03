'투기 의혹' 내·수사 대상 공직자 72명…내부정보 이용 시 "구속수사 추진"

공무원 41명·공공기관 직원 31명

이번 주 수사 대상자 줄소환 예고

[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH) 직원들로부터 촉발된 부동산 투기 의혹 수사 대상이 갈수록 확대되고 있다. 경찰은 공직자가 내부정보를 이용해 투기한 경우 구속수사를 원칙으로 엄정 대응할 방침이다.

22일 경찰청 국가수사본부(국수본)에 따르면 이날 오전 기준 내·수사 중인 사건은 총 61건으로, 대상자만 309명에 달한다. 지난 17일 기준 37건·198명과 비교하면 닷새 동안 크게 증가했다.

이 가운데 고발사건이 11건, 정부 합동조사단(합조단) 등 타 기관 수사의뢰가 5건이고 나머지 45건은 경찰이 자체 첩보를 통해 인지했다. 여기에 지난 주 합조단이 추가로 수사의뢰한 23명이 포함되면 수사 대상은 더욱 늘어날 것으로 보인다. 경찰은 지난 주말 합조단으로부터 이들에 대한 관련 자료를 받았고, 이날 오후 중 배당해 내·수사에 나설 계획이다.

아울러 내·수사 대상 309명 가운데 현재까지 파악된 공무원은 41명, 공공기관 직원은 31명이다. 이날 오전 투기 의혹이 불거진 청와대 경호처 직원에 대한 수사의뢰도 경찰에 접수돼 내사 착수할 예정이다.

경찰 신고센터를 통한 신고·제보도 활발히 이뤄지고 있다. 이달 15일 개설 이후 20일까지 엿새 동안 324건의 신고가 접수됐다. 경찰은 이 가운데 구체적 내용 등이 포함된 120여건에 대해서는 면밀히 살펴본 뒤 내·수사가 필요하다면 사건을 배당할 방침이다.

경찰은 이날 오전 LH 전북지역본부를 압수수색하는 한편, 최초 투기 의혹이 불거진 LH 직원 등에 대한 소환조사에 나섰다. 최승렬 국수본 수사국장은 "이번 주 수사 대상자와 참고인 등에 대한 소환조사가 이뤄질 것"이라며 "확보된 수사자료와 진술 등을 비교분석해 확인하는 절차를 진행할 계획"이라고 말했다.

경찰은 특히 공직자들의 내부정보 이용 투기가 확인되면 구속수사에 나서겠다고 강조했다. 최 국장은 "신병처리 가이드라인을 국수본에서 고민하고 있다"며 "적어도 (공직자의) 내부정보 이용 행위는 구속영장을 신청하겠다는 원칙에는 큰 변동이 없을 것"이라고 설명했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr