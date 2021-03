kt 서비스 남부, 소독살균서비스 'K-ViZERO' 신사업 본격화

[아시아경제 구은모 기자] kt service 남부는 지난해 10월 출시한 소독살균서비스 ‘K-ViZERO(케이바이제로)’가 전국형 사업을 수주하며 소독방역분야 신사업을 본격화하고 있다고 22일 밝혔다.

kt service 남부는 지난 20일 치러진 우정9급 계리직 공무원 채용시험의 코로나19 방역소독을 실시한 데 이어 다가올 부산시장 보궐선거 2개 선거구 투표소의 방역소독에도 참여한다. 케이바이제로는 우정9급 계리직 공무원 채용시험에서 수도권을 제외한 전국 12개 시 47개소 1003개 교실 시험장 수험생들의 안전을 책임졌다.

이밖에 케이바이제로는 서울 여의도 파크원 오피스빌딩(69층)과 대전 청년하우스, 예산군 봉수산 자연휴양림 등 전국 주요 빌딩과 지자체 관리 건물을 수주하며 국내 소독방역시장에서 영역을 확대하고 있다.

케이바이제로는 전문 소독 교육을 이수한 방역 컨설턴트를 400여 명 육성했으며 이들이 각 지역에서 한날한시에 방역소독을 실시해 공백 없는 서비스를 제공한다.

김현수 kt service 남부 사장은 “고객중심 서비스 차별화를 통해 소독 방역 시장의 선두주자를 노리겠다”며 “케이바이제로의 전국형 서비스 본격화로 kt service 남부가 국민의 삶의 질을 향상시키는 토털 케어 서비스 기업으로 거듭날 것”이라고 말했다.

