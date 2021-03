운수회사 점검 및 사후관리로 사상자수 절반 줄었다

사업용 자동차 교통수단안전점검 제도 강화

[아시아경제 조강욱 기자] 한국교통안전공단은 운수회사 385개사를 대상으로 교통수단안전점검 및 사후관리를 실시한 결과, 지난해 교통사고 사상자 수가 전년에 비해 48.8%(5884명→3014명) 감소했다고 20일 밝혔다.

특히 지난해 사망자수는 19명으로 2019년 139명에서 86.3%나 급감한 것으로 나타났다.

교통사고 발생건수는 2019년 3527건에서 점검 후 지난해 2339건으로 평균 33.7% 감소했다. 업종별로는 버스(-36.3%)의 감소율이 가장 컸다.

공단은 교통수단안전점검에서 면허·등록과 운전자·운행·교육 및 교통사고, 자동차 관리 등이 제대로 이뤄지는지 점검한 후, 점검 당시 미흡했던 항목을 중심으로 교통안전컨설팅 방식의 사후관리를 실시해 해당 회사에서 교통안전체계가 안정적으로 운영될 수 있도록 지원하고 있다.

이와 같은 사업용 차량의 교통안전 관리가 교통사고감소 효과로 나타남에 따라 교통수단안전점검 제도는 강화(중상자 3명 이상→2명 이상, 렌터카 업종 신설)될 방침이다.

권용복 공단 이사장은 "제도 개선에 앞서 운수회사와 운전자들이 교통안전을 최우선이라고 인식하는 게 무엇보다 중요하다"면서 "올해를 원년으로 우리나라의 연간 교통사고 사망자수가 2000명대로 감소하도록 공단은 유관기관과 협력해 최선을 다 하겠다"고 강조했다.

